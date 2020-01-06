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أحمد فلوكس يفوض الرئيس والجيش لحماية الأمن القومي (صورة)

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مكتوب عليها: "نفوض الرئيس والجيش لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري على المستوى الداخلي والخارجي والله الموفق".

وعلق أحمد فلوكس على الصورة، قائلًا: "كفاية كوميكس وكلام، ادعم جيش بلدك الجيش المصري الأقدم على مدار التاريخ وصانع المعجزات.. نحن رجال أفعال لا أقوال، أنا مقاتل مصري قبل ما أكون فنان زي كل المصرييين كلهم وقت الشدة جيش مصري واحد".

وأردف: "أنا مع جيش بلدي جندي مقاتل ضد أي عدو، وده الوقت اللي إحنا فيه يبان طبيعه المصري الأصيل.. إحنا مع جيشنا ضد أي عدو أو عميل".

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