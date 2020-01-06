مطروح: التعليم وافقت على تحويل «اليابانية» لـ«تجريبية»

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، أنها عرضت موقف المدرسة اليابانية بمدينة الحمام المغلقة منذ نشأتها، على الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.



وأوضحت نائب محافظ مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها قدمت مقترحا بتحويل المدرسة اليابانية إلى مدرسة تجريبية والبحث عن قطعة أرض في مدينة مطروح لإقامة مدرسة يابانية لخدمة أهالي مطروح ووافق وزير التعليم.



وأضافت دينا عثمان أنها ستباشر مهام عملها بديوان عام محافظة مطروح بداية شهر فبراير 2020، موضحة أنها ستعرض موقف المدرسة على محافظ مطروح، وبعد الموافقة وتوفير بديل ليابانية الحمام سيتم رفع مذكرة إلى وزير التعليم لبدء العمل الفعلي.



وتابعت أنها ستضع مقترح لإنشاء مجمع تعليمي بالكيلو 10 يضم الكليات والمدارس، مؤكدة أن بذلك ستصبح مطروح مدينة ثقافية.