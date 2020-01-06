انفصلت رسميًا.. أصالة تعلن طلاقها عبر «انستجرام»

أعلنت الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، انفصالها الرسمي عن زوجها طارق العريان.



ونشرت أصالة، صورة تجمعهم مع بعض، وكتبت:" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".



وقد أثارت الجدل سابقا، بخبر انفصالها ولكن الطرفين خلال اللقاءات الصحفية يتم نفي الخبر.