رئيس مرسى علم يعتذر للمواطنين عن انقطاع الكهرباء

نشر اللواء إيهاب فرغلي، رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، اعتذارًا رسميًا على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على "فيسبوك"، يتقدم فيه باعتذاره للمواطنين عن الانقطاع المتكرر للكهرباء بالمدينة.



وأكد فرغلي في تصريحات خاصة، أنه تواصل مع مسئولي شركة الكهرباء بعد شكوي عدد كبير من الأهالي من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، للوقوف على المشكلة ومنع تكرارها، مشيرًا إلى أنه تقدم بالاعتذار إلى مواطني المدينة بسبب الخطأ الذي حدث في شبكة الكهرباء وتسبب في إزعاج للمواطنين وذويهم.



وأضاف رئيس مدينة مرسى علم أن دور المسئول هو خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والبحث عن حلول لمشكلاتهم، لافتًا إلى أن الاعتذار عن الخطأ ليس نقصًا وإنما هي مواجهة للمشكلات، ومحاولة لإرضاء المواطنين عن خطأ وتقصير حدث في خدمة من الخدمات المقدمة إليهم ضمن حقوقهم الواجبة.



وكانت مدينة مرسى علم شهدت حالات انقطاع متكررة للتيار الكهربائي أمس الأحد، مما تسبب في حالة غضب واسعة لدى المواطنين، وتقدم بشكوى متعددة إلى مسئولي المدينة للوقوف على المشكلة ووضع حلول لها.