صحة الأقصر تشن حملة تفتيشية على المراكز الطبية والعيادات الخاصة

شنت الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتورة نهال مصطفى مديرة إدارة العلاج الحر بصحة الأقصر، حملة مكبرة على المراكز الطبية والمعامل وعيادات الأطباء الخاصة.



وذلك لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة المفروضة من قبل الوزارة والتي تهدف للحفاظ على حياة المرضى.



ويأتي هذا في إطار تحقيق الانضباط بالمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية بالمحافظة.



وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مراكز طبية و10 عيادات خاصة و5 معامل، وذلك لعدم مطابقة هذه المراكز للاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى داخل المؤسسات الطبية الخاصة.