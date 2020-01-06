تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5539 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1739 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و228 مخالفة سير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة، 20 مخالفة "موقف عشوائي"، 54 مخالفة شروط الترخيص، و22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

