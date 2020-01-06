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مصر

الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:40 ص
صوره من الحدث
صوره من الحدث
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لمبادرات الصحة العامة، عن تدشين 14 عيادة فحص ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقي من فيروس سى بالدول الأفريقية، لاكتشاف الحالات بطاقة حوالي من 500 إلى 700 حالة مسح يوميًا.

وأضاف أنه تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة تشاد، وكواشف سريعة لفيروس "سي" و"بي" بالإضافة إلى محاليل الكم للفيروس "PCR"، لافتًا إلى أنه تم اختبار تركيب النظام الإلكتروني بالمستشفى المركزي للتطبيق الكامل للمنظومة الإلكترونية المصرية كما تم تدريب فرق جميع المستشفيات على إجراء المسح وكذلك تدريب طاقم معمل ال(PCR) المرجعي على أسلوب العمل، بالإضافة إلى عمل حملة إعلامية مكثفة في تشاد لحث المواطنين على المشاركة من خلال الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم إرسال شحنة من الأدوية لدولة إريتريا تحتوي على علاجات فيروس "سي"، و10000 كاشف سريع لفيروس سي بالإضافة إلى 1000 اختبار لمحاليل الكم للفيروس "PCR"، مشيرًا إلى أنه تم الاجتماع مع كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا وتم زيارة مستشفى "أوروتا" المرجعي بالعاصمة أسمرا والمعمل المرجعي بها، كما تم الاجتماع بمسئولي وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة ومشرفي بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا، وذلك لتحديد المعمل المرجعي وأماكن المسح والعلاج المقرر العمل بها وإعداد الطواقم الطبية التي سيتم تدريبها.

وأوضح أنه تم زيارة مستشفى حاليبات المركزي ثاني أكبر مستشفى في العاصمة "أسمرا" حيث تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية وكذلك تمت معاينة المعمل المركزي بالمستشفى للوقوف على مدي جاهزيته لبدء العمل في المبادرة، كما تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات وملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج في كل من مستشفيي "أوروتا التعليمي" و"حاليبات"، مشيرًا إلى أنه تم تدريب فريق طبي مكون من 44 فردًا يشمل أطباء وفنيي معامل وممرضات على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وتقديم العلاج بحضور كبار مسئولي وزارة الصحة بدولة إريتريا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد البُرعي المدير التنفيذي للمبادرة، أن الفرق الطبية المصرية دربت الأطباء في الثلاث دول على كيفية تطبيق البروتوكول المصري لعلاج الفيروسات الكبدية، وتدريب أطباء المعمل والممارسين الصحيين على كيفية تطبيق المسح الطبي للفيروسات الكبدية، حيث شملت الفرق المصرية استشاريي كبد وجهاز هضمي، تحاليل طبية وأخصائيي صيدلة إكلينيكية، بالإضافة إلى أخصائي نظم ومعلومات، موضحًا أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي سوف تستكمل عملها في باقي الدول الأفريقية المستهدفة خلال العام الحالي.
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»
الصحة: تدشين 14 عيادة فحص «فيروس سى» ضمن «مليون أفريقي»

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