الحرس الثوري: 5 ملايين إيراني في جنازة سليماني (فيديو)

المصلون الايرانيون في طهران يجهشون بالبكاء في مراسم اقامة صلاة الميت وفاء لبطولات الشهيد أبومهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وقادة الحشد الشعبي #قاسم_سليماني pic.twitter.com/FFXQqouNwi — ارنا العربیة (@irna_arabic) January 6, 2020

أعلنت وكالة حرس الثورة الايرانية، اليوم الاثنين، عن أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن أعداد المشاركين في تشييع الفريق سليماني ورفاقه تصل إلى 5 ملايين مواطن.فيما شارك في الجنازة، عدد من سفراء الدول المختلفة في مراسم تشييع شهداء المقاومة في طهران، من بينهم صلاح الزواوي سفیر فلسطین، دریا اورس سفیر ترکیا، عبدالغفور لیوال سفیر أفغانستان، سعد عبدالوهاب جواد قندیل سفیر العراق، عدنان حسن محمود سفیر سوریا وغيرهم.يأتي هذا فيما قتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية، وكرد فعل من إيران، أعلنت أمس الأحد، أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم، لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.