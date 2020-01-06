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عالم

ألمانيا: التهديد بفرض عقوبات على العراق «لن يجدي نفعا»

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:35 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
الدستور
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قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق "لن يجدي نفعا"، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات "لم يروا مثلها من قبل مطلقا"، إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال ماس لإذاعة "دويتشلاند فونك" العامة: "لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار".

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي، يوم الاثنين، وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت، يوم الأحد، أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم، لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

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