كثافات مرورية بالدائري وكوبري أكتوبر ومحوري 26 يوليو وصفط

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، ظهور كثافات مرورية في الوقت الحالي، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعينة على كل الطرق والمحاور، لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وشهدت الطرق التالية كثافات مرورية في الذروة الصباحية:



طريق السويس عند نفق القطامية هايتس اتجاه المعادي، وذلك بسبب وقوع حادث تصادم، وكذلك الطريق الدائري القادم من الزراعي ومتجه إلى نفق السلام شهد كثافات مرورية.



وشهد كوبري أكتوبر تباطؤا في حركة المرور خاصة أعلى منطقة الوصلة المعلقة والاتجاه القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه إلى وسط المدينة، أيضا شهد امتداد شارع رمسيس تكدسات مرورية اتجاه منطقة الظاهر، كما شهد الطريق الدائري بعض الكثافات المتحركة في الاتجاه من المنيب حتى القاهرة الجديدة، حيث ظهرت الكثافات بشكل ملحوظ أعلى مناطق البساتين، وعند منزل الأوتوستراد.



وشهد محور ٢٦ يوليو زحام مروري خاصة أعلى منطقة ناهيا ومطلع الدائري في الاتجاه القادم من أكتوبر ومتجه إلى ميدان لبنان، وكانت حركة المرور بطيئة بشارعي الهرم وفيصل اتجاه الجيزة، واستمرت الكثافات بشارع السودان من بعد منزل كوبري فيصل حتى ميدان لبنان، خاصة أمام مترو جامعة الدول العربية، وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية كثافات مرورية متحركة، أيضا شهد طريق كورنيش النيل بعض الكثافات المتحركة ويفضل استخدام محور الأوتوستراد أفضل في الوقت الحالي.



وشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية للقادم من الدائري ومتجه إلى منزل جامعة القاهرة، ويفضل سلوك منزل أحمد عرابي، وتهيب الإدارة العامة لمرور المواطنين، بإتباع تعليمات وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.