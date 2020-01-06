خطة أمنية لتأمين حفل "الكاف" بالغردقة.. وانتظار نجم عالمي

أنهت مديرية أمن البحرالأحمر، اليوم الاثنين، استعداداتها لتأمين حفل الكاف لاختيار الأفضل بإفريقيا، عقب الاجتماع مع وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للتنسيق في تأمين احتفالية وضيوف الحفل، والذي سيقام غدًا الثلاثاء بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.



ونشرت أجهزة الأمن، أفراد وسيارات التأمين في الطرق المؤدية لمنتجع سهل حشيش وعلى الطرق الرئيسية وتوزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة في أنحاء المدينة، إلى جانب تأمين خطوط سير ضيوف الحفل وموقع الحفل، ونشر عدد من الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن أي مخاطر وتوزيع البوابات الإلكترونية، للكشف عن المعادن بمداخل ومخارج المنطقة.



ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، نجوم أفريقيا في كرة القدم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي، بعد الانتهاء من المسرح العائم على مياه البحر وخيمة الاحتفال.



من ناحيته، أكد كامل أبوعلى مستضيف الحفل، أنه سيكون هناك مفاجأة في الحفل وهو حضور شخصية كروية عالمية كضيف شرف للحفل، وأن الإعلان عن اسمه سيكون مفاجأة الحفل.



يذكر أن حفل الأفضل اختيار أحسن لاعب في افريقيا لعام 2019 سيقام غدًا الثلاثاء 7 يناير بأحد المنتجعات السياحية الكبرى المملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى، بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، بحضور لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز.