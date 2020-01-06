اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«تنظيم داعش الصعيد»

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "مصطفى بهنسي" الصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.



وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمها على 67 متهمًا منهم 44 محبوسين؛ لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".



وقضت المحكمة، بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المؤبد، وعاقبت 41 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 متهمين حدث بالسجن لمدة 5 سنوات، وقضت ببراءة متهمين اثنين مما نسب إليهم من تهم.