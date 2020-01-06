عمال الصرف الصحى يعثرون على أحجار فرعونية بالدقهلية

عثر عمال الصرف الصحي، على عدد من الأحجار عليها نقوش فرعونية يشتبه في أثريتها، أثناء أعمال حفر مشروع الصرف الصحى بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عمال الصرف الصحى القائمين على حفر مشروع الصرف الصحى بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر، بعثورهم على أحجار عليها نقوش فرعونية أثناء عمليات الحفر.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحفر بجوار مقابر القرية بعمق 4 أمتار وبطول 15 مترا ووجود أحجار كبيرة، عليها نقوش وعلامات فرعونيه يشتبه فى أثريتها، حيث أن القرية موثق احتواؤها على آثار فرعونية وبها موظفون تابعون لوزارة الآثار.



وجرى إيقاف أعمال الحفر ووضع حراسة أمنية على المكان، وإخطار منطقة آثار الدقهلية لفحص الأحجار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 335 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة ميت غمر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.