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حوادث

مصرع سائق وإصابة 4 في حادثتين بسوهاج

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي سائق مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادثي سير بناحيتى نجع الدير وأولاد يحيى بمركز دار السلام، جنوب شرقي محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوقوع حادثين على الطريق بدائرة المركز.

انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق السريع أمام مدخل «نجع الدير» بدائرة المركز، بين سيارة «نقل»، قيادة «أبوزيد. ب»، 35 سنة، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، وسيارة ملاكي، قيادة «سراج الدين. ا»، 25 سنة، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة الأولى.

ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

كما تبين أن الحادث الثانى وقع بين سيارتين «ميكروباص»، أمام مدخل قرية «أولاد يحيى» بدائرة المركز، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

تم رفع آثار الحادثين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

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