«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

يعد محمد صلاح ضمن أبرز نجوم كرة القدم الأفريقية في الوقت الراهن، بالنظر إلى الإنجازات الرائعة والأرقام القياسية التي تمكن من تحطيمها خلال مشواره مع فريق ليفربول الإنجليزي، الذي توج معه بثلاثة ألقاب في العام الماضي.



نقدم فيما يلي نبذة عن محمد صلاح، أحد النجوم المرشحين للحصول على جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لأفضل لاعب أفريقي لعام 2019 في الحفل الذي سيقام غدا الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.



تاريخ الميلاد: 15 يونيو 1992 محافظة كفرالشيخ - مصر.

النادي: ليفربول الإنجليزي.



الأندية التي لعب لها:

المقاولون العرب المصري (2010 - 2012)

بازل السويسري (2012 - 2014)

تشيلسي الإنجليزي (-2014 2015)

فيورنتينا الإيطالي (2015)

روما الإيطالي (2015 - 2017).

ليفربول (2017 ).



عدد المباريات مع الأندية: 382 مباراة

عدد الأهداف مع الأندية: 162 هدفا

المباريات الدولية: 67 مباراة

عدد الأهداف الدولية: 41 هدفا



الألقاب:

بازل: الدوري السويسري 2012 - 2013، 2013 - 2014.

تشيلسي: الدوري الإنجليزي 2014 - 2015، كأس الرابطة الإنجليزية 2014 - 2015.

ليفربول: دوري أبطال أوروبا 2018 - 2019، السوبر الأوروبي 2018 - 2019، كأس العالم للأندية 2019.



أبرز الجوائز الفردية:

أفضل لاعب أفريقي صاعد: 2012.

لاعب العالم بالدوري السويسري: 2013.

لاعب الموسم في روما: 2015 - 2016.

فريق العام في أفريقيا: 2016، 2017، 2018.

الفريق المثالي بكأس أمم أفريقيا: 2017

لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي: 3 مرات

أفضل لاعب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف): 2017، 2018.

أفضل لاعب أفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 2017، 2018.

أفضل لاعب في إنجلترا: 2017 - 2018.

هداف الدوري الإنجليزي: 2017 - 2018، 2018 - 2019.

لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي: 2017 - 2018.

فريق الموسم بالدوري الإنجليزي: 2017 - 2018.

لاعب الموسم في ليفربول: 2017 -.2018



التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا: 2017 - 2018.

جائزة (بوشكاش) لأجمل هدف في العالم: 2018.

المركز الثالث في قائمة جائزة (ذا بيست) لأفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2018، والمركز الرابع في عام 2019.

المركز الخامس في قائمة جائزة (الكرة الذهبية) لأفضل لاعبي العالم من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية عام 2019، والمركز السادس في عام 2018.



محمد صلاح في 2019:

ليفربول: عدد المباريات 52، عدد الأهداف: 24، التمريرات الحاسمة: 11

منتخب مصر: عدد المباريات 5، عدد الأهداف: 2، التمريرات الحاسمة: 2.