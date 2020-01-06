الأرصاد: اليوم أمطار وطقس شديد البرودة.. والقاهرة 8 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 و4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 08 17

شبين الكوم 07 17

طنطا 07 17

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 17

مطروح 08 15

السلوم 08 15

سيوة 05 14

بورسعيد 09 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 10 18

نخل 00 16

نويبع 14 19

طابا 10 18

كاترين 00 12

الطور 11 20

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 07 20

مرسى علم 08 19

الفيوم 08 17

بنى سويف 07 18

المنيا 05 19

أسيوط 05 18

سوهاج 05 18

قنا 06 18

الأقصر 05 18

أسوان 06 19

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 18

شلاتين 16 21

أبورماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20