هزة أرضية بسيطة تضرب شرم الشيخ

أكد أهالي مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أنهم شعروا بهزة أرضية بسيطة استمرت بضع ثوان، قبل الفجر بعشر دقائق نحو 4:51، ولم تقع أي خسائر أو إصابات بسبب الهزة الأرضية والأمور تسير بطبيعتها.



واختلف الأهالي حول قوة الزلزال بين بسيطة أو متوسطة؛ إلا أنها لم تتسبب في أضرار للسكان، حيث قال بعض الأهالي: "شعرنا بهزة أرضية قوية استغرقت ثوان قبيل الفجر وسرعان ما توقفت"، مؤكدين أن الأمور بخير.



وتداول أهالي شرم الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد شعورهم بهزة أرضية في المدينة قبيل الفجر، فيما لم يصدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي بيانات حتى الآن.



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن في سبتمبر الماضي عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، هزة أرضية، على بعد 74 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وجنوب شرم الشيخ.



وأشار بيان المعهد إلى أن الهزة بلغت قوتها 3.25 بمقياس ريختر، وخط طول 30: 34 شرقا، وخط عرض 62: 27 شمالا، وبلغ عمقها 16 كيلو متر.



وعلق الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، قائلا: "إن هذه الزالزل والهزات تأتي في النشاط الطبيعي والمعتاد لهذه المناطق، موضحا أن الحركات التكتونية في خليج العقبة والسويس والبحر الأحمر سبب حدوث هذه الحركات الأرضية".