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عالم

رئيسة «النواب الأمريكى»: التصويت على قانون للحد من تحركات ترامب العسكرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:46 ص
رئيسة مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، إن المجلس سيصوّت على قانون للحدّ من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وكانت «بيلوسي» قد اعتبرت أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، يهدد بإحداث «تصعيد خطير للعنف».

وأضافت المسؤولة الأمريكية في بيان: «أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة»، حسبما نقلت «فرانس برس».

وأعلن مشرعان ديمقراطيان، أمس الأحد، أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكل أحادي إلى حرب ضد إيران.

وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس، إن زعماء الحزب ولا سيما رئيسة مجلس النواب، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لم يبلغا مسبقًا بالضربة التي أودت بحياة سليماني.

وفي حديث لشبكة «أي بي سي»، قال شومر: «لا أعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب دون موافقة الكونغرس».

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران، سيكون ضمن إطار القانون الدولي.

وأشار «بومبيو» إلى أن الإدارة بدأت إطلاع قادة الكونجرس على مبررات الضربة الأمريكية ووعدت بإبقائهم مطلعين بشكل كامل.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة ستسعى للحصول على إذن لأي عمل عسكري جديد، قال «بومبيو» لقناة «أي بي سي»: «لدينا كل السلطة التي نحتاجها لكي نفعل ما قمنا به حتى الآن، سنواصل القيام بالأشياء بشكل مناسب وقانوني ودستوري».

ومن جانبه، ردّ «ترامب» على الانتقادات التي وجهتها بيلوسي إليه عبر «تويتر»، وسيلته المفضلة للتواصل، قائلًا إن تغريداته هي بمثابة إخطار رسمي للكونجرس في حال قرر ضرب إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة الماضية، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان: «هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل»، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بقتل «سليماني».

وأضاف البيان: «أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم».

وعقب إعلان نبأ مقتل «سليماني»، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل «سليماني» وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقي، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة.

ويأتي مقتل «سليماني» وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ«انتقام مؤلم» على خلفية مقتل «سليماني»، وتقدم بالتعازي لأقارب «سليماني» والشعب الإيراني، وقال: «إن عمل ونهج قائد فيلق القدس لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا».

وأكد «خامنئي»، أن انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل «سليماني». 

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل «سليماني»، وقال في بيان: «الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة».

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