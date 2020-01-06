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فن

«طفيلي».. أفضل فيلم بلغة أجنبية فى «جولدن جلوب»

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:39 ص
الفيلم الكوري الجنوبي
الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي"
وكالات
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نال الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي" للمخرج بونج جونغ-هو، جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية كأول فيلم كوري جنوبي.

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ77 الذي يقام في يوم 5(بتوقيت أمريكا) في لوس إنجلوس بالولايات المتحدة، عن أنها اختارت الفيلم "طفيلي" لينال جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم كوري جنوبي بهذه الجائزة التي تقدمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.

وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تصبح مهووسة برجل ثري بعد حصول ابنها على وظيفة مدرس لأسرة ثرية، ويقوم الممثل الشهير "سونج" ببطولة الفيلم، إلى جانب الممثل "لي سون-كيون" والممثلة "جو يو-جونغ"

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