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عالم

ترامب يتحدى الكونجرس بشأن إيران.. «تابعونى على تويتر»

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:00 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين؛ لأنهم لم يتم إبلاغهم مسبقًا بالضربة، التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائلًا إنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونجرس الأمريكي.

وغالبًا ما يؤيد الحزبان الديمقراطي والجمهوري العمليات العسكرية الكبرى، التي تشنها القوات الأمريكية خارج البلاد، على غرار ما حصل في عام 2011 حين قتلت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان.

لكن هذا النوع من التوافق تلاشى في السنوات الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي وقع في بغداد وأدى إلى مقتل سليماني مدى الاستقطاب الحاد في الكونجرس الأمريكي.

وقال أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس، إن زعماء الحزب ولا سيما رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لم يبلغا مسبقًا بالضربة.

ورد ترامب على تلك الانتقادات عبر «تويتر»، وسيلته المفضلة للتواصل، قائلًا: «إن تغريداته هي بمثابة إخطار رسمي للكونجرس في حال قرر ضرب إيران». 

وفي إشارة منه إلى تغريداته، كتب ترامب: "هذه المنشورات الإعلامية تكون بمثابة إخطار للكونجرس الأمريكي بأنه إذا ما أقدمت إيران على ضرب أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة في المقابل ستضرب بسرعة وبقوة كاملة، وربما بطريقة غير متناسبة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.

من جانبه، أوضح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لشبكة آيه بي سي: «أنا قلق للغاية، لا أعتقد أن الرئيس لديه القدرة على إعلان الحرب دون موافقة الكونجرس».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة الماضية، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان: «هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل»، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بقتل «سليماني».

وأضاف البيان: «أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم».

وعقب إعلان نبأ مقتل «سليماني»، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل «سليماني» وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقي، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة.

ويأتي مقتل «سليماني» وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ«انتقام مؤلم» على خلفية مقتل «سليماني»، وتقدم بالتعازي لأقارب «سليماني» والشعب الإيراني، وقال: «إن عمل ونهج قائد فيلق القدس لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا».

وأكد «خامنئي»، أن انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل «سليماني». 

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل «سليماني»، وقال في بيان: «الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة».

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