«الجوكر».. خواكين فينيكس أفضل ممثل فى «جولدن جلوب»

فاز الممثل العالمي خواكين فينيكس ، بجائزة "جولدن جلوب 2020"، كأفضل أداء لممثل في السينما، وذلك عن دوره في فيلم "الجوكر".



واستطاع "خواكين"، أن يحقق نجاحًا باهرًا بفيلمه الجديد "الجوكر"؛ ليعتلي صدارة الإيرادات في السينما العالمية طوال فترة عرضه.



فيما فاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون في حفل "جولدن جلوب" عن دوره فى "The Loudest Voice"، وذلك على الرغم من تغيبه عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.



كما فاز الممثل المصري العالمي رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي"، وذلك عن مسلسل "Ramy"، قائلا بالعربية، "الله اكبر".



وحضر عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "جولدن جلوب"، في نسخته الـ77، المقام على مسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، أبرزهم رامي مالك، وكيت هارينغتون، وسكاريت جوهانسون، وإيميليا كلارك.



وفازت أوليفيا كولمان بجائزة "جولدن جلوب 2020"، لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيونى لفئة الدراما عن دورها بمسلسل "The Crown".



وحصدت لورا ديرن بجائزة الجولدن جلوب جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Marriage Story"، فيما فازت أغنية "I'm Gonna Love Me Again" بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم "Rocketman".