بعد فوزه بـ«جولدن جلوب».. معلومات لا تعرفها عن المصرى رامى يوسف

نجح الممثل المصري العالمي رامي يوسف في الفوز بجائزة "جولدن جلوب" أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي"، وذلك عن مسلسله الجديد "Ramy".



وعلق رامى يوسف أثناء تسلمه الجائزة، قائلا بالعربية: "الله أكبر"، شاكرا الله على فوزه بجائزة أفضل ممثل.



وعلى الرغم من غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات هذا الموسم، على خلاف العام الماضي، لكنها شهدت ترشح ممثلين أمريكيين من أصول مصرية، هما: رامي مالك، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني (دراما) عن دوره بالموسم الرابع والأخير لمسلسل "Mr. Robot"، ورامي يوسف، لجائزة أفضل ممثل (كوميدي / موسيقي) عن دوره بمسلسل "Ramy" والتي فاز بها.



وفوز رامي يوسف بالجائزة العالمية جعل الجميع يتسأل حول قصة حياة الممثل المصري، ووصوله إلى العالمية وفوزه بالجوائز؛ لاسيما أنه مازال معتزًا بعروبته وعلى معرفة كبيرة بالثقافة المصرية.



من هو رامي يوسف؟

و"رامي"، هو ممثل عالمي من أبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي، وهو مسلم الديانة يبلغ من العمر 28 عاما فهو من مواليد 26 مارس 1991.



كما أنه درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية، واتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية، وعندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.



نبذة عن مسلسل "Ramy"

أما عن مسلسل "Ramy" الذي استطاع من خلاله الممثل المصري الفوز بجائزة "جولدن جلوب"، فتدور أحداثه حول الجيل الأول من المهاجرين إلى أمريكا، حيث يعيش شاب وسط عائلة مسلمة تقيم في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، ولكنه شاب مسلم يفخر بتراثه ولا يريد أن يتخلى عنه، ولكنه يحاول تحقيق التوازن بين كونه ينتمي لأول جيل مصري مسلم في العالم الحديث وكونه أمريكيا.



وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة وبين النقاد الذين وصفوا المسلسل برحلة روحية للشباب المسلم الذي يحاول أن يجد نفسه ويستكشفها في المجتمع الغربي، حيث يرصد المسلسل صورة المسلم الحقيقي الذي يدافع عن المسلمين وينتقد الصورة السيئة التي يروج لها المتطرفون.



حفل جولدن جلوب

وحضر عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "جولدن جلوب"، في نسخته الـ77، المقام على مسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، أبرزهم رامي مالك، وكيت هارينغتون، وسكاريت جوهانسون، وإيميليا كلارك.



كما ظهر المخرج الشهير نواه بومباك، المتصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب عن فيلمه "Marriage Story"، والمخرجة جريتا جيروج، مقدم البرامج الإذاعية والتليفزيونية الأمريكي ريان سيكريست، المخرجة لورين سكافاريا، النجم بيرس بروسنان برفقة عائله، والعديد.



وهيمن عملاق البث الرقمي "نتفليكس" على ترشيحات جولدن جلوب هذا الموسم، بإجمالي 34 ترشيحاً في فئات جوائز الأفلام والتلفزيون، متفوقاً على كبرى استديوهات هوليوود بفارق 7 ترشيحات بينه وبين أقرب منافسيه "سوني" بجوائز الأفلام، وبفارق ترشيحين عن شبكة "HBO" في ترشيحات جوائز التلفزيون.



فيما حاز الوافد الرقمي الجديد "آبل بلس" على 3 ترشيحات عن مسلسل "The Morning Show"، فيما حصدت "هولو" و"آمازون" ترشيحين لكل منهما عن مسلسلي "Catch-22" و"The Marvelous Mrs. Maisel".