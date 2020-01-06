رفع الحالة القصوى بعد مقتل قاسم سليمانى في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية، اليوم إنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى خشية وقوع اضطرابات بالبلد الواقع بغرب أفريقيا عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.



ويشكل المسلمون، ومعظمهم من السُنة، نحو نصف سكان نيجيريا، والنصف الآخر مسيحيون.



وقالت قوة الشرطة النيجيرية في بيان أمس الأحد "وضع المفتش العام للشرطة محمد أدامو قيادات الشرطة وتشكيلاتها في أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى".



وأضاف البيان "إن الأجراء الوقائي يأتي عقب تقرير للمخابرات يرتبط بمقتل جنرال إيراني: بعض الأطراف المحلية تخطط لإثارة اضطرابات عامة وعمليات تخريب".