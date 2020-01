أوليفيا كولمان تفوز بجائزة أفضل ممثلة دراما فى «جولدن جلوب»

فازت أوليفيا كولمان بجائزة "جولدن جلوب 2020"، لأفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيونى لفئة الدراما عن دورها بمسلسل "The Crown".



وحصدت لورا ديرن بجائزة الجولدن جلوب جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "Marriage Story"، فيما فازت أغنية "I'm Gonna Love Me Again" بجائزة جولدن جلوب أفضل أغنية فيلم من فيلم "Rocketman".



وفاز النجم راسل كرو بجائزة أفضل أداء لممثل فى سلسلة محدودة أو فيلم موشن مصنوع للتلفزيون في حفل "جولدن جلوب" عن دوره فى "The Loudest Voice"، وذلك على الرغم من تغيبه عن الحضور وذلك بسبب حرائق أستراليا.



كما فاز الممثل المصري العالمي رامي يوسف بجائزة جولدن جلوب أفضل أداء لممثل في مسلسل "تلفزيوني - موسيقي أو كوميدي"، وذلك عن مسلسل "Ramy"، قائلا بالعربية، "الله أكبر".



فيما فاز فيلم "باراسيت" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" في نسختها السابعة والسبعين بمدينة لوس انجليس، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يفوز بهذه الجائزة.



ويتناول الفيلم، الذي أخرجه المخرج بونج جون هو، قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية.



كما فاز فيلم "Missing Link" بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أنيميشن متوفقا على أفلام "Frozen" و"How to Train Your Dragon The Hidden World" و "Toy Story 4" و "Lion King".



وحضر عدد كبير من نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود "جولدن جلوب"، في نسخته الـ77، المقام على مسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، أبرزهم رامي مالك، وكيت هارينغتون، وسكاريت جوهانسون، وإيميليا كلارك.



كما ظهر المخرج الشهير نواه بومباك، المتصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب عن فيلمه "Marriage Story"، والمخرجة جريتا جيروج، مقدم البرامج الإذاعية والتليفزيونية الأمريكي ريان سيكريست، المخرجة لورين سكافاريا، النجم بيرس بروسنان برفقة عائله، والعديد.



وهيمن عملاق البث الرقمي "نتفليكس" على ترشيحات جولدن جلوب هذا الموسم، بإجمالي 34 ترشيحاً في فئات جوائز الأفلام والتلفزيون، متفوقاً على كبرى استديوهات هوليوود بفارق 7 ترشيحات بينه وبين أقرب منافسيه "سوني" بجوائز الأفلام، وبفارق ترشيحين عن شبكة "HBO" في ترشيحات جوائز التلفزيون.



فيما حاز الوافد الرقمي الجديد "آبل بلس" على 3 ترشيحات عن مسلسل "The Morning Show"، فيما حصدت "هولو" و"آمازون" ترشيحين لكل منهما عن مسلسلي "Catch-22" و"The Marvelous Mrs. Maisel".