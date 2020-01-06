أسعار النفط تتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل اليوم

تجاوزت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، الـ70 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام "برنت"، لسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 أشهر، وارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5% بدعم من التوترات السياسيىة التى تسود المنطقة خلال الأيام الماضية.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس 5% ليصل إلى 70.24 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة أكثر من 4% مسجلًا 64.43 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018.



وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، كما تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأكثر من 7 منصات للأسبوع الثاني على التوالي.