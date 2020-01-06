اجتماع أزمة لوزراء خارجية أوروبا لبحث وضع الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ما، لاجتماع أزمة مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لبحث التوتر المتزايد في الشرق الأوسط عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق.



واقترح ماس على مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خوسيب بوريل، وفقا لـ "رويترز" عقد اجتماع لوزراء خارجية التكتل هذا الاسبوع للاتفاق على نهج مشترك.



وقال الوزير أيضا إن ألمانيا ستتحدث إلى الحكومة العراقية بعد تأييد البرلمان العراقي يوم الأحد توصية رئيس الوزراء بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من البلاد.



وأوضح الوزير قائلا "ما يهمنا في الأساس هو ألا يقع استقرار ووحدة العراق ضحية للتصعيد الأخير".



وتنشر ألمانيا نحو 120 عسكريا في العراق ضمن عملية العزم الصلب التي تقودها الولايات المتحدة.



وقال ماس "نحن مستعدون لمواصلة دعمنا إذا وُجدت الرغبة في ذلك وسمح الوضع".



وأضاف الوزير "نبحث ذلك بشكل مكثف مع شركائنا في حلف الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي وفي التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية وفوق كل ذلك مع العراق".



وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الألمانية على تويتر أمس الأحد أن ألمانيا قررت إرجاء عملية إحلال وتبديل مقبلة لقواتها في العراق.