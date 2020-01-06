ترامب يهدد بإصدار عقوبات ضد العراق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار عقوبات ضد بغداد.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية مقابل القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة هناك، وفقا لخبر عاجل أوردته سكاي نيوز.



وكان البرلمان العراقي طالب الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد، في ظلّ تصاعد التوتّر الإقليمي عقب اغتيال قاسم سليماني.