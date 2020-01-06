بالصور.. النجوم العالميين فى حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»

كما ظهر المخرج الشهير نواه بومباك، المتصدر ترشيحات جوائز جولدن جلوب عن فيلمه "Marriage Story"، والمخرجة جريتا جيروج، مقدم البرامج الإذاعية والتليفزيونية الأمريكي ريان سيكريست، المخرجة لورين سكافاريا، النجم بيرس بروسنان برفقة عائله، والعديد.





وهيمن عملاق البث الرقمي "نتفليكس" على ترشيحات جولدن جلوب هذا الموسم، بإجمالي 34 ترشيحاً في فئات جوائز الأفلام والتلفزيون، متفوقاً على كبرى استديوهات هوليوود بفارق 7 ترشيحات بينه وبين أقرب منافسيه "سوني" بجوائز الأفلام، وبفارق ترشيحين عن شبكة "HBO" في ترشيحات جوائز التلفزيون.





فيما حاز الوافد الرقمي الجديد "آبل بلس" على 3 ترشيحات عن مسلسل "The Morning Show"، فيما حصدت "هولو" و"آمازون" ترشيحين لكل منهما عن مسلسلي "Catch-22" و"The Marvelous Mrs. Maisel".





وغابت الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات هذا الموسم، على خلاف العام الماضي، لكنها شهدت ترشح ممثلين أمريكيين من أصول مصرية، هما: رامي مالك، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني (دراما) عن دوره بالموسم الرابع والأخير لمسلسل "Mr. Robot"، ورامي يوسف، لجائزة أفضل ممثل (كوميدي / موسيقي) عن دوره بمسلسل "Ramy".