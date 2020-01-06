عمرو عابد: عرض «دماغ شيطان» 22 من الشهر الجارى

قال الفنان الشاب عمرو عابد، انه سعيد جدًا بإعلان موعد عرض الفيلم السينمائي الجديد له "دماغ شيطان"، مشيرًا إلى أنهم انتهوا من تصويره بشكل كامل منذ فترة طويلة، بينما كان من المفترض عرضه نهاية العام الماضي 2019.



وتابع عابد في تصريحاته لـ"الدستور" أن، الفيلم من المفترض عرضه يوم 22 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن العمل يتناول الأحوال الإجتماعية التي مرت بها مصر مؤخرًا وخاصة بعد ثورة يناير، وهو فيلم يهم جميع المصريين.



واختتم أن، العمل من إخراج كريم إسماعيل وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين باسم سمرة، رانيا يوسف، سلوى خطاب، نادية خيري، وأشرف طلبة، وليد فواز وآخرين.