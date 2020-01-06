-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الكشف عن علاج إلكترونى لمواجهة إدمان الأفيون

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تناول جرعة زائدة من الأفيون قد يؤدي لموت المتعاطي وحيدًا؛ فالذين يتعاطون المخدرات يقومون بذلك غالبًا بعيدًا عن أعين الآخرين، لا سيما في حالة تناولهم جرعة أقوى مما يمكنهم تحمّله مع عدم وجود شخص معهم بجرعة من دواء «النالوكسون»، الذي يُستخدم لمواجهة آثار تعاطي جرعات زائدة من المواد الأفيونية.

ولكن الآن، يعمل باحث بجامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية على تطوير علاج تكنولوجي لمواجهة الجرعات المميتة من الأفيون، فقد ساعد جون روجرز مدير مركز علم الإلكترونيات البيولوجية المتكاملة التابع للجامعة في اختراع أداة بحجم الفلاشة يمكن زرعها تحت الجلد، وإذا رصدت هذه الأداة الحساسة انخفاض مستوى الأكسجين في دم أي شخص لمستوى خطير، تطلق بصورة آلية جرعة مخزنة من «النالوكسون».

وقال «روجرز»، إنه نظام تلقائي تمامًا، يشبه تقريبًا نظامًا مزروعًا لمواجهة الطوارئ، يقدم نوعًا سريعًا من المساعدة، لكن من دون أي تدخل بشري.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن الفكرة قد حازت على منحة بقيمة 10 ملايين دولار، من مبادرة المساعدة في إنهاء الإدمان طويل المدى، الخاصة بمعاهد الصحة الوطنية التي تهدف للتوصل لحلول علمية لأزمة الأفيون، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات على الحيوانات عام 2020، والتجارب السريرية على البشر خلال خمسة أعوام.

وقد تعاون «روجرز» وزميله روبرت جيريو، الذي يعمل بمركز الآلام التابع لجامعة واشنطن بمدينة سانت لويس، لتطوير كثير من الأدوات الدقيقة المصممة لمراقبة العمليات الجسدية والتدخل إذا لزم الأمر، ومن بين هذه الأدوات هناك ما يحفز الأعصاب بطريقة كهربائية، ويطلق مواد كيميائية للمخ، ويبطئ من عمل المثانة النشطة أكثر من اللازم.

وقال «روجرز»، إن مواجهة الجرعات الزائدة من الأفيون تمثل امتدادًا طبيعيًا لهذا العمل، مضيفًا أنه على الرغم من أن كثيرًا من جهود التواصل وفرت «النالوكسون» لمتعاطي المخدرات وأحبائهم، فإن هذا التوجه له قيد واضح.

وأضاف أنه إذا كان شخص ما وحيدًا، وتناول جرعة زائدة، حتى إذا كان لديه «نالوكسون» في بيته، فإن هذا لن يساعده إذا لم يكن هناك أي شخص يساعده في تناول هذا الدواء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

منذ حوالي 6 ساعات

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ6 صواريخ

منذ حوالي 16 ساعة

زوج نانسي عجرم يقتل لصًا حاول سرقتهما

منذ حوالي 6 ساعات

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

بعد إعلان أردوغان غزو ليبيا.. أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

تسريب جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان الخبيثة لحكم مصر

النائب العام لوكلائه: مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله

وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يرفضون التدخل العسكرى في ليبيا

منوعات

الحكم بقتل وصلب «سعودى» لارتكابه عشرات الجرائم

الكشف عن علاج إلكترونى لمواجهة إدمان الأفيون

تعديل البوستر النهائى لفيلم «بنات ثانوى» بسبب خطأ مطبعى

زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل حادث السرقة

كشكول

محافظ بورسعيد يناقش مع قيادات التعليم تطبيق ميكنة الشئون المالية

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

إسلام سياسي

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك