-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أوجد فريق بحثي أمريكي علاقة جديدة تكتشف لأول مرة بين الجفاف والذاكرة، وغيرها من المهام المعرفية والإدراكية، تمت الإشارة إليها في تقرير نشره أمس موقع «ميديكال نيوز توداي» الأمريكي.

ويمكن أن يسبب الجفاف أعراضًا مثل الصداع والخمول والدوخة، وفقًا لمدى حدته، وتميل الأبحاث دائمًا إلى التركيز على آثاره لدى الأصغر سنًا، خصوصًا من الرياضيين والمهتمين باللياقة البدنية، حيث إن الإفراط في الإجهاد والتعرق الوفير يمكن أن يتسبب في فقدان المزيد من السوائل.

ومع ذلك، هناك شريحة من السكان معرضة بشكل خاص للجفاف، وهم كبار السن، حيث تنخفض الاحتياطات المائية مع التقدم في العمر بسبب انخفاض كتلة العضلات، وتصبح الكلى أقل فاعلية في الاحتفاظ بالمياه، وتصبح الإشارات الهرمونية التي تؤدي إلى العطش، وتحفز على تناول الماء ضعيفة للغاية.

ولأن كبار السن لديهم أيضًا مشكلات في ضعف الذاكرة والإدراك، فكانت الفكرة التي عمل عليها الفريق البحثي من جامعة ولاية «بنسلفانيا» الأمريكية، هي النظر في العلاقة بين الأداء المعرفي والإدراكي وحالة الترطيب وتناول المياه بين البالغين الأكبر سنًا، الذين قد يتعرضون لإفراط في التجفيف.

وفي دراستهم التي نشرت في العدد الأخير من «المجلة الأوروبية للتغذية»، قام الباحثون بتحليل البيانات من 2506 مشاركين؛ ألف و271 امرأة، وألف و235 رجلًا، تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق، وجميعهم شارك في مسح الصحة والتغذية بأمريكا بين عامي 2011 و2014، وأعطى جميع المشاركين في الفحص عينات دم، كما قدموا معلومات حول ما استهلكوه طوال اليوم السابق لجمع عينات الدم.

ولقياس مستويات الماء لكل مشارك، درس الباحثون تركيز المواد والمركبات المختلفة، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز ونيتروجين اليوريا في دمائهم.

وأجرى جميع المشاركين أيضًا اختبارات وظيفية معرفية، بما في ذلك المهام المصممة لتقييم الاستذكار والطلاقة الشفهية، وتمارين تركز على مستويات الانتباه والذاكرة العاملة. وجد الباحثون، للوهلة الأولى، علاقة بين الترطيب المناسب والنتائج الجيدة في اختبارات الوظيفة الإدراكية، ورأى الباحثون أن النساء يظهرن أداءً إدراكيًا ضعيفًا يفوق الرجال عند تعرضهن للجفاف.

وتقول هيلاري بيثانكورت، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير «ميديكال نيوز توداي»، أمس، إن الاختبار الذي أظهر أن أولئك الذين تعرضوا لفرط الجفاف أو نقص الجفاف أدوا أداءً أسوأ.

وتضيف: «كان من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن هذا الاختبار استغرق بضع دقائق فقط، إلا أنه كان الأكثر ارتباطًا بمستويات الترطيب المنخفضة».

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تفتح الباب أمام مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتيجة أو نفيها، إلا أن «بيثانكورت»، تنصح كبار السن ألا يخاطروا بصحتهم من خلال الحرص على شرب الماء بشكل مستمر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى.. والجمهور يسخر منها

منذ حوالي 8 ساعات

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ6 صواريخ

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

بعد إعلان أردوغان غزو ليبيا.. أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

تسريب جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان الخبيثة لحكم مصر

النائب العام لوكلائه: مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله

وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يرفضون التدخل العسكرى في ليبيا

منوعات

الحكم بقتل وصلب «سعودى» لارتكابه عشرات الجرائم

الكشف عن علاج إلكترونى لمواجهة إدمان الأفيون

تعديل البوستر النهائى لفيلم «بنات ثانوى» بسبب خطأ مطبعى

زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل حادث السرقة

كشكول

محافظ بورسعيد يناقش مع قيادات التعليم تطبيق ميكنة الشئون المالية

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

إسلام سياسي

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك