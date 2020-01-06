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عالم

مقتل 3 أمريكيين فى هجوم على قاعدة عسكرية بكينيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة أمريكيين، وهم جندي ومتعاقدان، في هجوم لحركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها قوات أمريكية وكينيّة.

وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا (أفريكوم) سقوط القتلى وأضافت أن أمريكيين يعملان لصالح وزارة الدفاع الأمريكية أصيبا كذلك في الهجوم على قاعدة ماندا باي الجوية في منطقة لامو القريبة من الحدود مع الصومال.

وأضافت القيادة في بيان لها أوردته "رويترز": "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وأفاد تقرير للشرطة الكينية، اطلعت عليه رويترز، بأن هجوم المتشددين أسفر عن تدمير طائرتين وطائرتي هليكوبتر أمريكيتين والعديد من المركبات العسكرية الأمريكية أثناء الهجوم.

وقال جيش كينيا إن خمسة متشددين قتلوا في الهجوم، ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط أي مصابين من كينيا.

وقالت حركة الشباب، في بيان لها، في وقت سابق اليوم إن سبع طائرات وثلاث مركبات عسكرية دمرت في الهجوم، ونشرت صورا لمسلحين ملثمين يقفون بجوار طائرة تشتعل بها النيران.

وقال الميجر كارل ويست من أفريكوم لرويترز إن أقل من 150 جنديا أمريكيا كانوا في القاعدة حيث يقدمون التدريب ودعما في مكافحة الإرهاب للشركاء في شرق أفريقيا.

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