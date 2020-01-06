أول رد من البرلمان الليبى على قرار تحرك القوات التركية إلى طرابلس

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، اليوم الإثنين، إن المصالح التركية في أي مكان ستكون ضمن الأهداف المشروعة للمقاومة الليبية.



وأضاف «الميهوب»، في تصريحات صحفية له، أن أي مصالح تركية في أي مكان ستكون ضمن أهداف للقوات المسلحة، وأبناء ليبيا المقاومين لمشروع الاستعمار، وأن ليبيا لن تكون نزهة لهم.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء تحرك القوات العسكرية التركية إلى ليبيا، بعدما

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».



وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

