كشف غموض سرقة فيلا تابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بقيادة اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود هندي مدير المباحث الجنائية، في كشف غموض سرقة فيلا بدائرة ثاني، وضبط الجناة.



كان قد ورد بلاغ لمباحث أول الإسماعيلية من المدعو "رمضان. ا. س. م" 43 عاما، مراقب أمن أول بهيئة قناة السويس باكتشافه سرقة الفيلا ملك هيئة قناة السويس بشارع المشتل - دائرة القسم، وذلك أثناء القيام بأعمال الصيانة بها، وأضاف أن آخر مرة شاهد فيها الفيلا منذ ما يقرب من أربعة شهور تقريبا ولا يقيم بها أحد.



وتم الانتقال لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود آثار عنف بشرفة الفيلا بالطابق الأرضي، ويرجح دخول الجانی منه، كما تلاحظ وجود بعثرة بمحتويات الفيلا.



وبإجراء التحريات اللازمة، وردت معلومات لفريق البحث مفادها أن وراء مرتكبي الواقعة المدعو "تمام. م. ت" 39 عاما عاطل سبق اتهامه في عدد 5 قضايا، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات لاستهداف المتهم أسفرت عن ضبطه.



وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة عن طريق تسلق السور، وكسر باب شرفة الطابق الأرضي باستخدام آلة حادة، وأضاف بقيامه ببيع خلاطات المياه لأحد تجار الخردة المتجولين، وبإرشاده تم ضبط عميل يبيع المسروقات ويدعى "محمد. ف. ع. ب" 37 عاما صاحب محل أدوات كهربائية بحوزته عدد 4 شاشات تليفزيون،



وبمواجهة المتهم الثاني بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمسروقات بغرض محاولة تصريفها وبتطابق الأرقام التسلسلية لشاشات التليفزيون تبين أنها هي ذات الأرقام المبلغ بسرقتها وبعرض المسروقات على المبلغ تعرف عليها.



تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وجاری تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.