إصابة ٦ فى حادث ميكروباص أعلى محور ٢٦ يوليو

أصيب ٦ أشخاص في حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى ميدان لبنان.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اخطارًا يفيد وقوع حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو ووقوع مصابين، ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة رفع السيارة.



وتم رفع السيارة، دون تأثير على الحركة المرورية وإسعاف المصابين في مكان الحادث.



وفي سياق متصل رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



وناشد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.



وذكر أنه يتم متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، وأن على قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.