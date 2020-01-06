-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة ٦ فى حادث ميكروباص أعلى محور ٢٦ يوليو

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:34 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
أصيب ٦ أشخاص في حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى ميدان لبنان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اخطارًا يفيد وقوع حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو ووقوع مصابين، ووجه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة رفع السيارة.

وتم رفع السيارة، دون تأثير على الحركة المرورية وإسعاف المصابين في مكان الحادث.

وفي سياق متصل رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وذكر أنه يتم متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، وأن على قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ6 صواريخ

منذ حوالي 5 ساعات

واشنطن: مستعدون للحد من التدخل الأجنبي «السام» في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

مقتل 3 أمريكيين فى هجوم على قاعدة عسكرية بكينيا

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

بعد إعلان أردوغان غزو ليبيا.. أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

تسريب جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان الخبيثة لحكم مصر

النائب العام لوكلائه: مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله

وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يرفضون التدخل العسكرى في ليبيا

منوعات

الحكم بقتل وصلب «سعودى» لارتكابه عشرات الجرائم

الكشف عن علاج إلكترونى لمواجهة إدمان الأفيون

تعديل البوستر النهائى لفيلم «بنات ثانوى» بسبب خطأ مطبعى

زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل حادث السرقة

كشكول

محافظ بورسعيد يناقش مع قيادات التعليم تطبيق ميكنة الشئون المالية

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

إسلام سياسي

فيديو.. الإفتاء: أخي المسيحي ليس في شريعتنا ما يمنعنا من تهنئتك

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

«تيوليب من أرض الموتى».. رواية جديدة لـ أماني عنان

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

صفحتنا ع الفيس بوك