الكنيسة تعلن ترتيبات تغطية قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٠ بالعاصمة اﻹدارية الجديدة.



وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إنه بالنسبة للإعلاميين سيتم تسليم دعوات حضور القداس الإلهي، والذي سيقام اليوم الإثنين الموافق 6 يناير ٢٠٢٠ بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، من المركز الإعلامي من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثانية ظهرًا.



وأضاف أن التجمع بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا داخل الكاتدرائية بالعباسية حتى الثانية ظهرًا للتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة، والعودة عقب إنتهاء القداس الإلهي بنفس الأتوبيسات الخاصة، مشددًا على أنه لا يسمح بالتحرك بالسيارات الخاصة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيتم دخول الإعلاميين حاملي دعوات داخل الكنيسة من «بوابة ٣»؛ وسيتم تخصيص مكان داخل أسوار كاتدرائية ميلاد المسيح لكن خارج الكنيسة للإعلاميين حاملي دعوات خارج الكنيسة.