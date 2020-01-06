اليوم.. «تواضروس» يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قداس عيد الميلاد المجيد.





ويحضر قداس عيد الميلاد بجانب البابا تواضروس الثاني، الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، إضافة إلى عدد كبير من أساقفة المجمع، وكبار رجال الدولة والوزراء والسفراء والنواب.





ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ويتزين المقر البابوي بالكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار الكريسماس؛ وأضئ المقر البابوي من الداخل بأنوار الميلاد، واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا.





ومن جهة أخرى، انتدب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 21 كاهنًا للخدمة في بلاد المهجر خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.





كما انتدب البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق، 11 كاهنًا للخدمة في ايبارشيات أوروبا وهم: «القمص روفائيل رجائي لكنيسة مارمينا جولدن؛ والقمص يعقوب وديع لكنيسة السيدة العذراء، والقمص صرابامون فاروق، والراهب القمص فام الأنبا بيشوي للقطاع السويسري؛ والقس متاؤس سيف لإيبارشية جنوب فرنسا؛ والراهب القس ساويرس الأنبا بيشوى؛ والقس مرقوريوس دميان لإيبارشية شمال فرنسا؛ والقس جرجس عدلي، والقس مرقس زاهر والقس مويسيس أيوب؛ والقس كيرلس إيليا".





كما انتدب البابا تواضروس الثاني 7 كهنة لإيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وهم: «الراهب القس جورجيوس أفامينا، والقس اقلاديوس يواقيم، والقس سيرافيم عادل، والقس مينا فرج؛ والقس لوكاس جرجس؛ والقس إبرام عزيز، والقمص يوسف جيد».



