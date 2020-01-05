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الثقافة

مصطفى سليم يرصد حياة الظلال في «نفق سري»

الأحد 05/يناير/2020 - 11:57 م
الدكتور مصطفى سليم
الدكتور مصطفى سليم
ايهاب مصطفى
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صدر عن «منشورات الربيع» مجموعة قصصية تحمل عنوان "نفق سري" للكاتب الصّحفي الدكتور مصطفى سليم الذي يسعى خلال منتجه صنع محاكاة قصصية لصراع أحلام أبطالها المجهضة على صخرة الواقع.

يقول مصطفى سليم، عن سبب اختياره لعنوان مجموعته القصصية، "على الرغم من أن عنوان "نفق سري" يحمل معنى ماديًا ملموسًا يستدعيه الذهن، فإن المجموعة في واقع الأمر تدور في عوالم الذاكرة والعقل الباطن، فهي نتاج استنزاف تفاصيل الحياة اليومية لأبطالها في مقابل ما يحمله كل منهم من أحلام مهما كانت طبيعتها وسقفها، ومع انخفاض هذا السقف يوما يعد يوم تحت وقع ضروريات الحياة، إلى حد التلاشي أحيانا، وسقوط هذه الأحلام في الطريق وبقاء آثارها وتراكماتها في العقل الباطن، ينشأ الصراع بين الجسد السائر في الشوارع نهارا والأحلام المعلقة بالعقل الباطن لأبطالها ليلا، وما إنْ يذهب الجسد إلى المنام يستيقظ العقل كمتنفس ليصوغ مفردات هذه الأحلام بطريقة قصصية. وعلى هذا النحو كان العقل الباطن في هذه اللعبة بمثابة "نفق سري" لهروب الجسد، أسفر صراعهما عن هذه النصوص القصصية القصيرة".

أضاف: "خلال المجموعة تلاعب مع الذاكرة، واعتمد تقنية الأحلام، ولعبة التوهمات، والهلاوس السمعية والبصرية في منامات أبطالها"، وأشار إلى سعيه "لتكثيف اللغة لتتوافق النصوص مع البناء القصصى من جهة، وترصد ما يدور من معارك نفسية بين أبطالها من جهة أخرى، ويغوص من خلالها في أعماق شخوصهم، ليحوّل كثيرا من تفاصيل الحياة اليومية إلى مشاهد ومواقف سيريالية، تدور في عالم موازٍ، في محاولة لرصد طبيعة القبح الإنساني الذي يتولد عن تحطيم الأحلام المشروعة أو العجز عن الوصول إليها وتداعيات هذا القبح على أبطال النفق السري".

وأوضح أنه "راهن على أن يصير الوعي الدرامي عبر الذاكرة بطلا في اللعبة، يحوّل من خلاله التفاصيل اليومية إلى بنية قصصية مكثفة وموجزة، تكشف عن طبيعة هذا الصراع والمآسي التي يعاني تحت وطأتها من ألقى بهم القدر داخل دائرة الحدث، لينتصر عبر هذه النصوص إلى فعل المقاومة وحب الحياة بالفن والحكاية".

ومجموعة "نفق سري" هي الكتاب الرابع للدكتور مصطفى سليـم، إذ صدر له كتابان نقديان "المناظرة والحِجاج ـــ منشورات الربيع 2019"، و"السلطة والحرية.. بنية السرد في سداسية إبراهيم الكوني ــ رؤية 2019"، ورواية "،"سِفــر المرايا.. تويتـة 2015" الحاصلة على جائزة دبى الثقافية فرع الرواية عام 2013، إضافة إلى حصوله على جائزة كتاب اليوم للقصة القصيرة 2014، الصادرة في كتاب "10 قصص لكتـّـاب جدد" بتقديم أحمد الخميسي.

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