جوايدو يخسر منصبه كرئيس للجمعية الوطنية في فنزويلا

خسر خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويليا، منصبه كرئيس للجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة في أعقاب تصويت فوضوي اليوم الأحد.



وانتخبت الجمعية الوطنية لويس بارا رئيسا جديدا لها بعد أن منعت قوات الأمن جوايدو وعشرات النواب المعارضين الآخرين من دخول المبنى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.



ونقلت قناة "في بي آي تي في" التلفزيونية عن جوايدو وهو خارج المبنى،قوله: "لم يكن هناك تصويت بالأسماء".



وتم انتخاب بارا بأصوات الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولاس مادورو والمنشقين من ائتلاف المعارضة.



ووفقا لأنصار جوايدو لم تتم مراعاة البروتوكول الصحيح.