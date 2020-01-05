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حقيقة رحيل «أزارو» إلى الدوري السعودي
الأحد 05/يناير/2020 - 11:35 م
أزارو
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد بشأن رحيل وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر وانتقاله إلى أحد الأندية السعودية في يناير الجاري.
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