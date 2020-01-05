حقيقة رحيل «أزارو» إلى الدوري السعودي

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد بشأن رحيل وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر وانتقاله إلى أحد الأندية السعودية في يناير الجاري.