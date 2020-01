مميزات ومواصفات هاتف «ريدمى 5 برو»

يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير «جوجل» عن مميزات ومواصفات هاتف «ريدمي 5 برو»، والذي طرح في مصر خلال منتصف ديسمبر الماضي.



وترصد «الدستور» خلال هذه السطور أهم مواصفات وخصائص الهاتف الجديد.

- التصميم (Dare To Leap Design).

- شاشة كاملة عالية الوضوح بحجم 6.3 بوصة.

- التصوير (Dare To Leap Imaging).

- كاميرا رباعية 48 ميجا بكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

- كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.

- الأداء (Dare To Leap Performance)، ويتوفر باللونين الأزرق والأخضر.

-معالج سناب دراجون 712 AIE ثمانى النواة مع معالج رسوميات "Adreno 616" ونظام تشغيل أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم "Color OS 6".

- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت مع 4 أو 8 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية.

- تجربة ألعاب إلكترونية تماثل الألعاب الرياضية.

- تكنولوجيا صوت Real Sound Technology.

تم تطوير تقنية تحسين جودة مكبر الصوت Dirac Power Sound بالاشتراك مع Dirac Research AB.

- عمر البطارية والشحن

بطارية ذات سعة عالية 4035 مللي أمبير.

- تقدم خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 18 تقنية شحن سريع منخفضة الجهد.

- يدعم الهاتف أحدث نظم التشغيل ColorOS 6.0.