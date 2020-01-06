مميزات ومواصفات هاتف «ريدمى 5 برو»
الإثنين 06/يناير/2020 - 05:06 ص
يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير «جوجل» عن مميزات ومواصفات هاتف «ريدمي 5 برو»، والذي طرح في مصر خلال منتصف ديسمبر الماضي.
وترصد «الدستور» خلال هذه السطور أهم مواصفات وخصائص الهاتف الجديد.
- التصميم (Dare To Leap Design).
- شاشة كاملة عالية الوضوح بحجم 6.3 بوصة.
- التصوير (Dare To Leap Imaging).
- كاميرا رباعية 48 ميجا بكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.
- الأداء (Dare To Leap Performance)، ويتوفر باللونين الأزرق والأخضر.
-معالج سناب دراجون 712 AIE ثمانى النواة مع معالج رسوميات "Adreno 616" ونظام تشغيل أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم "Color OS 6".
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت مع 4 أو 8 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية.
- تجربة ألعاب إلكترونية تماثل الألعاب الرياضية.
- تكنولوجيا صوت Real Sound Technology.
تم تطوير تقنية تحسين جودة مكبر الصوت Dirac Power Sound بالاشتراك مع Dirac Research AB.
- عمر البطارية والشحن
بطارية ذات سعة عالية 4035 مللي أمبير.
- تقدم خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 18 تقنية شحن سريع منخفضة الجهد.
- يدعم الهاتف أحدث نظم التشغيل ColorOS 6.0.
وترصد «الدستور» خلال هذه السطور أهم مواصفات وخصائص الهاتف الجديد.
- التصميم (Dare To Leap Design).
- شاشة كاملة عالية الوضوح بحجم 6.3 بوصة.
- التصوير (Dare To Leap Imaging).
- كاميرا رباعية 48 ميجا بكسل بتقنية الذكاء الاصطناعي.
- كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل.
- الأداء (Dare To Leap Performance)، ويتوفر باللونين الأزرق والأخضر.
-معالج سناب دراجون 712 AIE ثمانى النواة مع معالج رسوميات "Adreno 616" ونظام تشغيل أندرويد Pie 9.0 مع واجهة مستخدم "Color OS 6".
- الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت مع 4 أو 8 جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية.
- تجربة ألعاب إلكترونية تماثل الألعاب الرياضية.
- تكنولوجيا صوت Real Sound Technology.
تم تطوير تقنية تحسين جودة مكبر الصوت Dirac Power Sound بالاشتراك مع Dirac Research AB.
- عمر البطارية والشحن
بطارية ذات سعة عالية 4035 مللي أمبير.
- تقدم خاصية الشحن السريع VOOC 3.0 18 تقنية شحن سريع منخفضة الجهد.
- يدعم الهاتف أحدث نظم التشغيل ColorOS 6.0.