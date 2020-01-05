فريدة الشوباشي: سعيدة بتحولنا من العشوائية للتخطيط

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها سعيدة جدًا بالاستعدادات في العاصمة الإدارية الجديدة لانتقال الحكومة إليها، مردفة أنه كان كل شيء عشوائي، أما الآن كل شيء مخطط حتى الفن.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رسهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "عدم الاهتمام بجانب الفن والثقافة أثر فيا سلبيًا، أما الآن أشعر بتفاؤل وأن مصر عادت لها قوتها الناعمة".



وأشادت الشوباشي بسرعة تشييد العاصمة الإدارية، قائلة: "العاصمة الإدارية نفذت في وقت قياسي، كما حلم بها من فكروا فيها، ومن ينتقلوا إليها، كل شيء متوفر".