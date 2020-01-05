مسؤول أمريكي: قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى

قال مسؤول أمريكي لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة رصدت أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، مضيفًا أنه من غير الواضح إذا كانت حالة التأهب طبيعتها دفاعية أم لا.



ولم يقدم المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل ولم يذكر ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية مصوبة على أهداف محددة وسط تهديدات من طهران بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أمريكية يوم الجمعة أسفر عن مقتل جنرال إيراني كبير.



وقال المسؤول "إنها في حالة تأهب قصوى بوضوح. في هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت حالة التأهب هذه للاستعداد الدفاعي بشكل أفضل أم للاستعداد للهجوم بشكل أفضل؟، لكننا نتابع الأمر عن كثب".