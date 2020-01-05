البحرية الأمريكية تراقب سواحل ليبيا

رصد موقع ItaMilRadar طائرة عسكرية في مهمة استطلاع استخباراتية تديرها البحرية الأمريكية قبالة سواحل ليبيا الغربية بعد ظهر الأحد.



ونقلت قناتي 218 وقناة "ليبيا 24" عن الموقع الإيطالي المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا وعلى البحر الأبيض المتوسط، أن طائرة من نوع Lockheed EP-3E Aries II تم رصدها فوق الأجواء الليبية قبالة الساحل الغربي لليوم الثاني على التوالي في مهمة استطلاع ومراقبة استخباراتية بعد أن كانت قد غادرت من خليج سودا بكريت.



وأعلن رجب طيب أردوغان مساء الأحد، بدء غزو ليبيا بتوجه قواته إلى ليبيا "بشكل تدريجي".



ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.



وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».