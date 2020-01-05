-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرية الأمريكية تراقب سواحل ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:18 م
البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
عبير سليم
طباعة
رصد موقع ItaMilRadar طائرة عسكرية في مهمة استطلاع استخباراتية تديرها البحرية الأمريكية قبالة سواحل ليبيا الغربية بعد ظهر الأحد.

ونقلت قناتي 218 وقناة "ليبيا 24" عن الموقع الإيطالي المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا وعلى البحر الأبيض المتوسط، أن طائرة من نوع Lockheed EP-3E Aries II تم رصدها فوق الأجواء الليبية قبالة الساحل الغربي لليوم الثاني على التوالي في مهمة استطلاع ومراقبة استخباراتية بعد أن كانت قد غادرت من خليج سودا بكريت.

وأعلن رجب طيب أردوغان مساء الأحد، بدء غزو ليبيا بتوجه قواته إلى ليبيا "بشكل تدريجي".

ووافق البرلمان التركي، مساء الخميس الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: مصر تدعم ليبيا سياسيًا وليس عسكريًا

منذ حوالي 3 ساعات

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر أمني يكشف حقيقة اغتصاب طفلة بالقليوبية

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ6 صواريخ

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الحل السحري لعلاج ارتفاع "الكوليسترول"

الرئيس نيوز

بعد إعلان أردوغان غزو ليبيا.. أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

تسريب جديد لخيرت الشاطر يفضح نوايا الإخوان الخبيثة لحكم مصر

النائب العام لوكلائه: مفتاح هيبتكم هو حسن علاقتكم بالله

وزراء خارجية مصر وإيطاليا وفرنسا يرفضون التدخل العسكرى في ليبيا

منوعات

زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل حادث السرقة

حريق فى أشهر مطعم ألمانى وخسائره بالملايين

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

"ميكانيكا الكم" تثبت بقاء الروح حتى بعد الموت

كشكول

محافظ بورسعيد يناقش مع قيادات التعليم تطبيق ميكنة الشئون المالية

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

إسلام سياسي

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم عن «أوديف»: نقطة ارتكاز في مشروعي الأدبي

بعد غياب 10 سنوات.. تدشين «احتفالية لون» لـ صلاح بطرس بجاليري بهلر

«مجنونة قيس».. ديوان جديد لابتسام الحمري عن دار كتوبيا

طرح غلاف «عاشوا معي» لـ لوتس عبدالكريم

صفحتنا ع الفيس بوك