«رسوم المصنفات» على رأس الطاولة.. تفاصيل اجتماع «المؤلفين والملحنين»

أعرب أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين عن استيائهم من القرار الذي صدر من قبل وزارة الثقافة بشأن زيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية.



ومن جانبه، قال الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق الجمعية في تصريح لـ"الدستور" إن أعضاء الجمعية اجتمعوا صباح، اليوم الأحد؛ لمناقشة القرار، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة والمصنفات الفنية، ومستشار وزيرة الثقافة، ومن المقرر مقابلته بعد غد الثلاثاء.



وأوضح إبراهيم أنه من المقرر أن يحضر هذا الأجتماع كل من الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وبعض أعضاء الجمعية، للحديث عن التراجع عن هذا القرار والرجوع للرسوم القديمة أو إذا كان هناك زيادة مالية تكون بنسبة أقل من التي أقرت في القرار الأخير.



ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي.



كما نص على فرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5 آلاف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.



ولا يمنح القرار ترخيصًا دائمًا للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصري أو أجنبي.



وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنيه مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية.



كما تضمن أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة (وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة).