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ياسمين الخطيب وشقيقتها صورة طبق الأصل منها

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سناء إسماعيل
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شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة لها رفقة شقيقتها للمرة الأولى.

وصدمت الصورة متابعي ياسمين، وذلك بسبب التشابه الكبير بينها وبين شقيقتها نسرين، والتي تمتلك نفس لون عينيها وملامح وجهها، واعتقد البعض أنها صورة أخرى لياسمين، ولكن التعليق الذي وضعته مع الصورة أخرج متابعيها من هذه الحيرة.

وتعمل شقيقة ياسيمن الخطيب، في مجال الفن التشكيلي.

وكانت ياسمين الخطيب، قد نشرت مؤخرًا صورة لها من كواليس "طلعت حرب 2"، وعلقت عليها قائلة: "حصاد 2019 فيلم طلعت حرب 2".

وتدور معظم أحداث الفيلم في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وتدورفي ستينيات القرن الماضي، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

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