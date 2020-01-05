خالد النبوي بصحبة إحدى فتيات متحدي الإعاقة في «يوم وليلة» (فيديو)

حضر الفنان خالد النبوي، العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بصحبة إحدى فتيات متحدي الإعاقة والتي تدعي "فرح".



وقال خالد النبوي إن فرح أحد بطلات الفيلم، وتقدم دور ابنته في العمل، معربا عن سعادته بالتعاون معها في هذه التجربة.



يشار إلي أن العرض الخاص للفيلم يقام حاليا بحضور أبطاله درة وحنان مطاوع وخالد النبوي ومحمد جمعة ومن إخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه في يوم ويتناول عن عدد من القضايا الاجتماعية والتي تدور في أحد الأحياء الشعبية.