«التعاون الخليجي» يطالب العراق بالتهدئة وتغليب لغة الحوار

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد، الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار.



وأوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق.



وطالب الزيانى الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، من أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.



وأهاب الأمين العام في ختام تصريحات صحفية له، بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية من العالم.



وقبل قليل، استهدفت السفارة الأمريكية وسط بغداد، بصواريخ كاتوشيا، وسط أنباء عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية.



وسقطت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وسط أنباء عن دوي صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية بعد سقوط قذائف، وذلك وفق قناة العربية السعودية.