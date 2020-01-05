واشنطن: محاربة داعش مصلحة مشتركة مع العراق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، أن الاستمرار في محاربة داعش الإرهابي مصلحة مشتركة بين العراق والولايات المتحدة.



وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البرلمان العراقي قرارًا​ بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ​قوات التحالف الدولي​.



كما صوّت البرلمان العراقي، خلال جلسته الطارئة اليوم، على إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة، وعلى قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد.



وصوّت أعضاء البرلمان على 5 فقرات، منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وفقًا لموقع النشرة.