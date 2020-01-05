أبوشقة يهنئ البابا والأقباط بعيد الميلاد

هنأ المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يكون العام الجديد عام استقرار ومحبة ورخاء.



وأعرب أبوشقة، عن أمنيته أن يديم الله الصحة والعافية للبابا، وأن تشهد الكنيسة في عهده مزيدًا من التقدم والازدهار، لتبقى مصر بنسيجها الوطني، مسلمين وأقباطًا، نموذجًا يحتذى في التسامح والانتماء والولاء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر وسعًا أو جهدًا في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، التي تفخر بها مصر عبر كل العصور.



ويواصل قيادات حزب الوفد مشاركة الإخوة الأقباط في احتفالاتهم في العديد من المحافظات بعيد الميلاد المجيد.